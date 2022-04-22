Kendinden geçti! Mike Tyson, uçağı ringe çevirdi...

22 Nisan 2022 Cuma, 09:59

Eski boksör Mike Tyson'ın, uçakta bir yolcuyu darp etmesi gündeme damga vurdu. Uçakta bir hayranının fotoğraf çekilme isteğini kırmayan Tyson, daha sonra aynı hayranının sürekli kendisini rahatsız etmesi üzerine yumruklarını konuşturdu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Efsane boksör Mike Tyson, uçakta seyahat ettiği sırada bir hayranının sürekli kendisini rahatsız etmesi üzerine çılgına döndü.



Hayranının hareketlerine daha fazla dayanamayan Tyson, yolcuyu yumrukladı. pic.twitter.com/aghYEZimrr — Cumhuriyet Spor (@SporCumhuriyet) April 22, 2022

San Francisco Uluslararası Havalimanı'ndan Florida'ya seyahat etmek üzere uçağa binen Tyson, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranın talebini geri çevirmedi. Ancak tam arka koltuğunda oturan yolcunun efsane boksörü rahatsız etmeyi sürdürmesi sonrası Tyson adeta çılgına döndü. 55 yaşındaki Tyson bir anda ayağa kalkarak yolcuyu yumruklamaya başladı.

Görüntülerde Tyson'ın bir kişiyi seri şekilde yumrukladığı görülürken, onu durdurmaya çalışan kişinin ise "Hey Mike! Kes şunu" diye bağırdığı duyuluyor. Olayları video kaydına alan kişi "Oğlum Mike Tyson tarafından dövüldü. Evet, kafayı yedi. Sadece imza istiyordu. Ne olduğunu anlamadık" ifadelerini kullandı.

Eski ağır sıklet dünya şampiyonuna yakın kaynaklar, yolcunun sarhoş olduğunu ve Tyson'ı kışkırtmaya çalıştığını belirtti. Görgü tanıkları, olayın ardından Mike Tyson'ın uçaktan indiğini ifade etti. Yumruklanan ve yüzü kanlar içinde kalan yolcu tedavi altına alındıktan sonrapolis tarafından ifadesine başvuruldu.