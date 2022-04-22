Eşref Hamamcıoğlu her şeyi anlattı!: 'Biz böyle müdahalelere pabuç bırakmayız'

22 Nisan 2022 Cuma, 07:49

Galatasaray Kulübü seçim gündemi içerisinde hareketli bir dönemden geçiyor.

Şu anki başkan Burak Elmas'ın mali yönden ibra edilip idari yönden ibra edilmemesi sonrasında seçim hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da, kulüp üyelerinin seçimin iptaline yönelik yaptıkları başvurular sebebiyle seçimin yapılıp yapılamayacağına dair belirsizlikler ortaya çıktı.

Galatasaray Kulübü başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, seçimin iptaline yönelik yapılan başvuruları değerlendirirken ne olursa olsun seçimin yapılacağının üstünü çizdi.

Eşref Hamamcıoğlu'nun Cumhuriyet TV’ye yaptığı açıklamaların tamamı şu şekilde: