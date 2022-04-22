Eşref Hamamcıoğlu her şeyi anlattı!: 'Biz böyle müdahalelere pabuç bırakmayız'

Galatasaray Kulübü'nün başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, Cumhuriyet.com.tr Spor Müdürü Tonguç Orözü'nün konuğu oldu. Hamamcıoğlu, seçimin iptali yönünde yapılan başvuruları değerlendirirken "Gerekirse imza toplanır bu seçimler yapılır" dedi.

cumhuriyet.com.tr
22 Nisan 2022 Cuma, 07:49
Eşref Hamamcıoğlu her şeyi anlattı!: 'Biz böyle müdahalelere pabuç bırakmayız'
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Galatasaray Kulübü seçim gündemi içerisinde hareketli bir dönemden geçiyor.

Şu anki başkan Burak Elmas'ın mali yönden ibra edilip idari yönden ibra edilmemesi sonrasında seçim hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da, kulüp üyelerinin seçimin iptaline yönelik yaptıkları başvurular sebebiyle seçimin yapılıp yapılamayacağına dair belirsizlikler ortaya çıktı.

Galatasaray Kulübü başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, seçimin iptaline yönelik yapılan başvuruları değerlendirirken ne olursa olsun seçimin yapılacağının üstünü çizdi.

Eşref Hamamcıoğlu'nun Cumhuriyet TV’ye yaptığı açıklamaların tamamı şu şekilde:


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