Golü attı, Fatih Terim'e koştu!
Fenerbahçe önünde ilk golü atan Kerem Aktürkoğlu, sevincini yedek kulübesinde Fatih Terim'le paylaşırken, ünlü teknik direktör genç oyuncusuna sarıldı!
Galatasaray Fenerbahçe önünde Kerem ile golu bulurken, genç oyuncu arkadaşları ve teknik kadro tarafından kutlandı.
Golü attıktan sonra kulübeye koşan Kerem, Fatih Terim'e sarılırken, ikilinin bir şeyler konuştuğu görüldü. Terim'in, "Gördün mü" dediği kameralardan kaçmadı.
3 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son oynadıkları Fatih Karagümrük maçının 11’ine göre Fenerbahçe derbisinde 3 değişiklik yaptı.
Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında derbide Fenerbahçe’yi konuk eden Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, son oynadıkları Fatih Karagümrük maçının 11’inde 3 değişikliğe yaptı. Terim; Ryan Babel, Ömer Bayram ve Emre Kılınç’ın yerine Patrick van Aanholt, Morutan ve Sofiane Feghouli’ye görev verdi. Sahaya kaptan olarak Fernando Muslera çıktı.
Sarı-kırmızılılar derbiye; Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Patrick Van Aanholt, Sofiane Feghouli, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu 11’i ile çıktı.
Yedeklerde ise İsmail Çipe, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç ile Mbaye Diagne bekledi.
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