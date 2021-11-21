Galatasaray taraftarından yayıncı kuruluşa "reklam" tepkisi

cumhuriyet.com.tr
21 Kasım 2021 Pazar, 19:13
<p>Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Galatasaray tribünü, derbiye özel "Squid Game" temalı bir kareografi hazırladı.</p>

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Galatasaray tribünü, derbiye özel "Squid Game" temalı bir kareografi hazırladı.

<p>Yayıncı kuruluşun, kareografi gösterilirken yayını kesmesine sarı-kırmızılı taraftar, sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.</p>

Yayıncı kuruluşun, kareografi gösterilirken yayını kesmesine sarı-kırmızılı taraftar, sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.


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