Tottenham, 90+6'da Liverpool'u yıktı
İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Tottenham, Liverpool'u 2-1 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Ange Postecoglou'nun ekibi Tottenham ile Jürgen Klopp'un yönetimindeki Liverpool karşı karşıya geldi.
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Tottenham 2-1 kazanırken maçın ev sahibi ekibin gollerini 36. dakikada Heung-Min Son ve 90+6'da Joel Matip kendi ağlarına gönderirken, Liverpool'un tek golünü 45+4'te Cody Gakpo kaydetti.
Konuk ekip Liverpool'da maçın 26. dakikasında Curtis Jones direkt, 69. dakikasında ise Diogo Jota ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Liverpool 17 puana ulaşırken, Tottenham 15 puana ulaşmış oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Tottenham deplasmanda Luton Town'a konuk olurken, Liverpool zorlu Brighton deplasmanına çıkacak.
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