Gomis'ten Erden Timur paylaşımı

Yayınlanma: 05.06.2024 - 14:37

Güncelleme: 05.06.2024 - 14:37

Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, Erden Timur için paylaşımda bulundu.

Erden Timur'un kulüpten ayrıldığı sonrası paylaşım yapan Gomis, "Sayın Erden Timur'un ayrılma kararını öğrendiğimde gözümün önüne bu fotoğraf karesi geldi. Kazandık, kaybettik, güldük, ağladık. İlişkilimiz sağlamdı, sırt sırta verdik ayakta kaldık. Teşekkürler Erden Timur, teşekkürler sayın başkan Dursun Özbek. Taraftarlarımızın da dediği gibi "Bize her sevdadan geriye kalan sadece Galatasaray!" ifadelerini kullandı.

Gomis'in paylaşımında kullandığı fotoğraf: