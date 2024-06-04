Mauro Icardi'den Erden Timur'a veda!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, ayrılık kararı alan Erden Timur için paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.06.2024 - 22:29
Mauro Icardi'den Erden Timur'a veda!
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Mauro Icardi, Galatasaray'daki görevinden ayrılık kararı alan Erden Timur için paylaşımda bulundu.

Mauro Icardi yaptığı paylaşımda, "Asla yalnız değildin, hiç yalnız yürümedin. Her savaşta omuz omuza, her şeye ve herkese karşı savaştın.. Fırtınalara birlikte göğüs gerdik, ne kadar güçlü olursa olsun hep galip çıktık. Bugün aşık olduğun, uğruna hayatını verdiğin kulübe elveda diyorsun ve çok az kişi bunu biliyor. Bitti diye ağlama, bunu yaşadığın için gülümse. Eminim ki gelecekte her zamankinden daha güçlü geri döneceksin. Seni çok seviyorum Erden Timur, her şey için sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.


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