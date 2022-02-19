Görme engelli atlet Yusuf Çelik, Avrupa'da madalya hedefliyor

19 Şubat 2022 Cumartesi, 11:36

Malatya'da 9 yaşında spora başlayan Yusuf Çelik, Yeşilyurt Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü bünyesinde müsabakalara hazırlanıyor.

Ulusal müsabakalarda 11 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya alan Çelik, uluslararası müsabakalara katılarak derece elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yusuf Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015'de Mersin'deki şampiyonada kazandığı altın madalyanın sevincini unutamadığını söyledi.

Atletizmde ilerlemek için gayret ettiğini, başarı elde etmek için daha fazla çalışması gerektiğini ifade eden Çelik, son olarak Gaziantep'te geçen yıl düzenlenen şampiyonada 100 metrede altın, uzun atlamada ise gümüş madalya kazandığını anlattı.

Türkiye şampiyonu olarak milli takıma seçilmek için antrenmanlara devam ettiğini dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Hava koşulları nedeniyle yeterince antrenman yapamadık. Kapalı spor salonlarını boş bulduğumuz saatlerde antrenman yapıyoruz. Antrenmanda gösterdiğimiz gayretin meyvelerini alacağız inşallah. Bu yıl milli takıma katılmak istiyorum. Avrupa Şampiyonası'na katılarak derece yapmayı hedefliyorum."

TESİSLEŞMEYE 200 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da belediye olarak gençlerin spora yönlendirilmesi amacıyla gayret gösterdiklerini, belediye bünyesinde 21 farklı branşta gençlere hizmet vermeye çalıştıklarını belirtti.

Son 3 yılda belediye olarak 200 milyonun üzerinde tesisleşmeye yönelik yatırım yaptıklarını dile getiren Çınar, Gençlik ve Spor Bakanlığının tesisleşme konusunda kendilerine destek verdiğini aktardı.

Kentteki lisanslı sporcu sayısının artmasına katkı sağladıklarını anlatan Çınar, şöyle konuştu:

"2021 yılının ilk aylarında bünyemizde yaklaşık 800 sporcu varken, bugün bu sayı 3 bin 700'e çıktı. Yine daha önce ilgilendiğimiz 3 bin sporcu vardı, şu an 21 ayrı branşta 21 bine yakın sporcumuz var. Hem kente katkımız oluyor hem de ülkemizdeki federasyonlara, milli takımlara sporcu yetiştiriyoruz. Amacımız hem Malatya'yı hem ülkemizi temsil edecek başarılı olacak, madalyalar alacak sporcuları yetiştirmek."