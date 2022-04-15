Görüşmeler başladı: İtalyan devi Milan el değiştiriyor
İtalya futbolunun en köklü kulüplerinden Milan el değiştirmeye hazırlanıyor. Kırmızı-siyahlılar Bahreyn fonu tarafından satın alınabilir.
İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Investcorp tarafından satın alınabilir. Bahreyn merkezli yatırım fonundan bir kaynak, Reuters'a mevcut sahip Elliott Management Corporation ile görüşmelere başladıklarını aktardı.
Haberde Serie A kulübünün satın alma anlaşmasının tamamlanmaya yakın olduğu belirtildi.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, 1 milyar Euroluk bir satış söz konusu. Investcorp, özel sermaye, gayrimenkul, altyapı, kredi yönetimi ve stratejik sermaye dahil olmak üzere birçok iş koluna sahip varlık fonu olarak işlem yapıyor.
SERIE A'DA LİDER
Milan 2018 yılında Amerikan firması Elliott Management Corporation tarafından satın alınmıştı.
Bu sezon lider konumda bulunan Milan, Serie A'da 18 şampiyonluğu bulunuyor. Milano ekibi en son 2010-11 sezonunda ligi zirvede tamamlamıştı.
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