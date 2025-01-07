Adı Burnley ile anılıyordu: Galatasaray, Victor Nelsson'un bonservisini belirledi!

Yayınlanma: 07.01.2025 - 09:05

Güncelleme: 07.01.2025 - 09:05

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

GALATASARAY'IN BELİRLEDİĞİ RAKAM

Sabah'ta yer alan habere göre, oyuncusunun kararına saygı duyan Buruk da yerine arayışlara başladı. Sarı kırmızılı kulüp, stoperine çift haneli rakamlarda değer biçiyor. Nelsson için gelecek 10 milyon Euro ve üstü tekliflerde pazarlık masasına oturulacak.

26 yaşındaki futbolcu, Championship ekibi Burnley'nin teklifini bekletiyor ve menajeri aracılığıyla görüşmelerini sürdürüyor.

YERİNİ SKRINIAR DOLDURACAK

Victor Nelsson'un yerine ilk aday olarak Milan Skriniar'ı belirleyen Galatasaray, PSG'ye kiralama teklifini yaptı ve Slovak stopere 3 milyon Euro'luk bütçe ayırdı. Skriniar'ın kararı bekleniyor