Görüşmeler tıkandı... Manchester United'dan Katarlılara ret!

Yayınlanma: 15.10.2023 - 10:10

Güncelleme: 15.10.2023 - 10:10

İngiltere'nin en köklü kulüplerinden olan Manchester United'ın satışa çıkarılması hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Glazer ailesinin satışa çıkardığı İngiliz devine talip olan Katarlı konsorsiyumun, son olarak yaptığı 6 milyar Euro + 1 milyar Euro'luk yatırım teklifi de reddedildi.

GÖRÜŞMELER TIKANDI

Bu gelişme üzerine bekleyişe geçen konsorsiyumun, görüşmelerden çekilmeye hazır olduklarını Glazer ailesine ilettiği ifade edildi.

Manchester United'ın uzun yıllardır istenen başarıyı elde edememesinin sorumlusu olarak kulübün ABD'li sahibi Glazer ailesini gören Manchester United taraftarlarının büyük bir bölümü, stadyumun birçok bölümünde "Glazers out (Glazerları istemiyoruz)" pankartları asarak tepkilerini ifade ediyor.