Manchester United'dan Galatasaray açıklaması

Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray ile oynanan maçta 2 bin sarı-kırmızılı taraftarın ev sahibi ekip tribününden mücadeleyi takip ettiğini doğruladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.10.2023 - 09:06
Manchester United'dan Galatasaray açıklaması
Abone Ol google-news

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Old Trafford Stadı'nda Galatasaray'a 3-2 yenildiği maçı, yaklaşık iki bin sarı-kırmızılı taraftar ev sahibi tribünlerden takip etti.

Manchester United'ın resmi taraftar forumuna konu hakkında açıklamalarda bulunan kulübün taraftar hizmetleri sorumlusu Sam Kelleher, yaklaşık iki bin sarı-kırmızılı taraftarın, karşılaşmayı United tribünlerinden takip ettiği yönündeki iddiaları doğruladı.

Kulübün operasyon direktörü Collette Roche ise Manchester United tribünleri arasına karışan Galatasaray taraftarının fark edilmesine rağmen "zorla çıkarılmasının güvenlik riski teşkil etmesi" nedeniyle eyleme geçilmediğini ve maç sırasında tribünlerde şiddet olayı yaşanmadığını belirtti.

İngiltere basınında yer alan haberlerde, Manchester United kombinesi bulunan taraftarların bir kısmının, biletini maç öncesinde Galatasaray seyircisine sattığı iddia edilmiş ve İngiliz kulübü, bu durumu engelleyemediği gerekçesiyle eleştirilmişti.


galatasaray manchester united Şampiyonlar Ligi

İlgili Haberler

Manchester United, Galatasaray maçı sonrası özür diledi: 'Kesinlikle kabul edilemez'

Manchester United, Galatasaray maçı sonrası özür diledi: 'Kesinlikle kabul edilemez'
Manchester United'lı seyirciler şaşırmıştı: Galatasaraylı taraftarların sırrı ortaya çıktı!

Manchester United'lı seyirciler şaşırmıştı: Galatasaraylı taraftarların sırrı ortaya çıktı!
Galatasaray'dan İngiltere'de muhteşem zafer! Manchester United 2-3 Galatasaray

Galatasaray'dan İngiltere'de muhteşem zafer! Manchester United 2-3 Galatasaray

En Çok Okunan Haberler