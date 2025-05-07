Göztepe 100. Yılını Levent Yüksel ile kutlayacak
Süper Lig’de Avrupa mücadelesi veren Göztepe, Hatayspor ile oynayacağı 35. hafta mücadelesi öncesi Levent Yüksel ile 100. Yıl kutlamalarına başlayacak.
Süper Lig’de oynadığı futbola ve taraftar performansıyla taraflı tarafsız herkesin sevgisini kazanan Göztepe, 100. Yıl kutlamalarına başlıyor. Sarı Kırmızılı kulüp, sosyal medya hesaplarından Süper Lig’in 35. haftasında pazar günü saat 19.00’da Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak olan Hatayspor maçı öncesi Levet Yüksel’in sahne alacağını duyurdu.
Yapılan açıklamasa, “11 Mayıs’ta Med Cezir’i Hep Birlikte Söylüyoruz! Değerli sanatçımız Levent Yüksel, 11 Mayıs Pazar günü A. Hatayspor karşılaşmasında, Göztepe’mizin 100. yılına doğru ilerlediğimiz bu anlamlı dönemde, efsaneleşen parçası Med Cezir’i hep birlikte söylemek üzere Gürsel Aksel Stadyumu’nda konuğumuz olacak” denildi.
Geçen yıl Süper Lig’e yükselme maçında sahne alacakken Levent Yüksel’in programı nedeniyle iptal olam konser, 99. Yıl kutlamaları kapsamında Göztepe sahilinde yapılmıştı. Yüksel, binlerce Göztepeli ile Med Cezir şarkısını söylemişti.
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