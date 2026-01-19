Göztepe, 3 puanı 3 golle aldı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.01.2026 22:10:00
Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Göztepe, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe, sahasında Rizespor'u ağırladı. Göztepe, Isonem Park'taki mücadeleyi 3-1'lik skorla kazandı.

Göztepe, Novatus Miroshi'nin 39. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Rizespor, Qazim Laçi'nin 60. dakikada penaltıdan attığı golle durumu 1-1'e getirdi.

Göztepe, Arda Okan Kurtulan'ın 63. dakikada attığı golle maçı 2-1'e getirdi. İzmir temsilcisi, 82. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun kaydettiği golle maçı 3-1 kazandı.

FENERBAHÇE MAÇINDA YOKLAR

Ev sahibi Göztepe'de Malcom Bokele ve Heliton, gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü. İki futbolcu, gelecek hafta Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Bu sonucun ardından Göztepe, ikinci yarıya galibiyetle başladı ve 35 puana yükseldi. Rizespor, 18 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Rizespor, sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.

