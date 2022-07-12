Göztepe, Alihan Al ile profesyonel sözleşme imzaladı
Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Göztepe, altyapı oyuncusu Alihan Al ile profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, altyapısından Alihal Al'ı profesyonel yaptı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 17 yaşındaki savunma oyuncusu Alihan Al'la profesyonel sözleşme imzalandığı bildirildi.
9 yaş altı takımından itibaren tüm alt kategori takımlarında forma giyen oyuncunun bir süredir A takımla antrenmana çıktığı belirtildi.
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