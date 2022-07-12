Göztepe, Alihan Al ile profesyonel sözleşme imzaladı

Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Göztepe, altyapı oyuncusu Alihan Al ile profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu.

AA
12 Temmuz 2022 Salı, 17:02
Göztepe, Alihan Al ile profesyonel sözleşme imzaladı
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, altyapısından Alihal Al'ı profesyonel yaptı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 17 yaşındaki savunma oyuncusu Alihan Al'la profesyonel sözleşme imzalandığı bildirildi.

9 yaş altı takımından itibaren tüm alt kategori takımlarında forma giyen oyuncunun bir süredir A takımla antrenmana çıktığı belirtildi.

 


Alihan Al transfer göztepe
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