Göztepe - Altay maçında ortalık karıştı: Altay kalecisine saldırı
TFF 1. Lig'de oynanan Göztepe - Altay mücadelesi, tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle devam edemedi. Sahaya giren bir kişi Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırdı.
TFF 1. Lig’de Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisi çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi.
Karşılaşmanın 19. dakikasından sonra ortalık karıştı. Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar yaralandı. Bunun üzerine sahaya 2 ambulans girdi.
ALTAY KALECİSİ OZAN'A SALDIRI
Bu sırada sahaya inen bir Göztepe taraftarı korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan'a saldırdı. Ozan'a darbeler indiren taraftar, yaka paça gözaltına alındı. Aldığı darbeler sonrasında Ozan yerde kaldı. Güvenlik güçleri sahaya girerek olaylara müdahale etti.
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