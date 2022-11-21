TFF 1. Lig'de Altay, Marco Paixao ile güldü
Altay, TFF 1. Lig'in 14. haftasında kendi sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.
TFF 1. Lig'in 14. haftasında Altay, Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'ndaki maçı Altay 1-0 kazandı.
Karşılaşmada İzmir temsilcisine galibiyeti getiren tek golü 24. dakikada penaltıdan Marco Paixao attı.
HAFTAYA İZMİR DERBİSİ
Bu sonucun ardından Altay, 18 puana yükseldi. Gençlerbirliği 7 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Altay, İzmir derbisinde Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. Gençlerbirliği sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
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