TFF 1. Lig'de Altay, Marco Paixao ile güldü

Altay, TFF 1. Lig'in 14. haftasında kendi sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
21 Kasım 2022 Pazartesi, 22:30
TFF 1. Lig'de Altay, Marco Paixao ile güldü
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TFF 1. Lig'in 14. haftasında Altay, Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'ndaki maçı Altay 1-0 kazandı.

Karşılaşmada İzmir temsilcisine galibiyeti getiren tek golü 24. dakikada penaltıdan Marco Paixao attı.

HAFTAYA İZMİR DERBİSİ

Bu sonucun ardından Altay, 18 puana yükseldi. Gençlerbirliği 7 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Altay, İzmir derbisinde Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. Gençlerbirliği sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.


TFF 1. Lig altay Gençlerbirliği Marco Paixao

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