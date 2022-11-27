TFF 1. Lig'de Bandırmaspor, Mesut Bakkal ile ilk kez güldü
Bandırmaspor, TFF 1. Lig'de deplasmanda karşılaştığı Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti.
TFF 1. Lig 15. hafta maçında Bandırmaspor, deplasmanda Erzurumspor ile karşılaştı.
Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçı Bandırmaspor 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 63 ve 87. dakikalarda Kerim Avcı kaydetti. Erzurumspor'un tek golü 47. dakikada Eren Tozlu'dan geldi.
MESUT BAKKAL'DAN İLK GALİBİYET
Bandırmaspor yeni teknik direktörü Mesut Bakkal yönetimindeki ilk galibiyetini aldı. Bakkal, ilk maçında Sakaryaspor'a 4-2 mağlup olmuştu.
Alınan bu sonucun ardından Bandırmaspor puanını 21'e yükseltti. Erzurumspor ise 14 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Bandırmaspor, Altınordu'yu konuk edecek. Erzurumspor ise Sakaryaspor deplasmanına gidecek.
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