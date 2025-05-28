Cumhuriyet Gazetesi Logo
Göztepe'de Juan Silva gelişmesi!

Göztepe'de Juan Silva gelişmesi!

28.05.2025 12:36:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Göztepe'de Juan Silva gelişmesi!

Süper Lig ekibi Göztepe'nin, 22 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Juan Silva ile yeniden anlaştığı kaydedildi.

Süper Lig'de cuma günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçıyla 2024-2025 sezonunu noktalayacak Göztepe'de Brezilyalı golcü Juan Silva 1 sene daha sarı-kırmızılı formayı giyecek. Bonservisi Sport Republic şirketinin yönettiği İngiliz ekibi Southampton'da bulunan Juan'ın 1 yıl daha kiralandığı ifade edildi.

Göztepe ile toplamda 2 senelik kontrat yapan 22 yaşındaki golcünün yeni sezonda da takımda olması teknik ekibin elini çok rahatlattı. Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Sambacı'nın tamamen iyileştiği ancak Kasımpaşa maçında yeni sezon için riske edilmeyebileceği kaydedildi. Bu Ziraat Türkiye Kupası da dahil 28 maça çıkan Juan 8 gol atıp 4 de asist yaptı.

HATAYLI ÇOCUKLAR UNUTULMADI

Göztepe 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında 6 Şubat 2023'te yüzyılın deprem felaketiyle sarsılan illerimizden Hatay'ı unutmadı. Sarı-kırmızılılar, "100. Yılımızda Umuda Yolculuk" sloganıyla Hatay'da Yeniçağ Ortaokulu'nda eğitim gören çocuklarla bir araya geldi. Hataylı çocuklara bir tır dolusu malzeme ve hediyeler götürüldü. Çocuklar için gün boyu etkinlikler düzenlendi. Göztepe'nin basketbol takımının maskotu olan Kanka da Hatay'da çocuklarla renkli görüntüler oluşturdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, '100. Yılımızda Umuda Yolculuk' sloganıyla yarınlara umut, yüzlere tebessüm olmak için Hatay’da geleceğimizin teminatı çocuklarımızla bir araya geldi. Onların gözlerindeki ışık, yüzlerindeki gülümseme ve kurdukları hayaller, bize bir kez daha ne için mücadele ettiğimizi hatırlattı. 100'üncü yılımızda bu anlamlı yolculuğumuza destek veren, başta taraftarlarımız olmak üzere GÖSEV’e, Hatay Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği’ne, Hatay Yeniçağ Ortaokulu - İlkokulu öğretmenlerimize ve Milli Eğitim Bakanlığı’na yürekten teşekkür ederiz. Göztepe Spor Kulübü olarak, sadece sahada değil, hayatın her alanında çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

İlgili Konular: #göztepe #Sözleşme #Juan

İlgili Haberler

Göztepe'den depremzede çocuklara umut eli
Göztepe'den depremzede çocuklara umut eli Göztepe Spor Kulübü, "100. Yılımızda Umuda Yolculuk" kampanyasıyla depremzede çocuklara oyuncak, spor malzemesi ve eğitim setleri ulaştırıyor. Sarı-kırmızılı futbolcuların da destek verdiği kampanya kapsamında yardımlar, 26 Mayıs'a kadar Gürsel Aksel Stadyumu'nda toplanacak.
Galatasaray, Göztepe maçı kamp kadrosunu açıkladı: 7 isim yer almadı!
Galatasaray, Göztepe maçı kamp kadrosunu açıkladı: 7 isim yer almadı! Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 37. haftada karşılaşacağı Göztepe maçının kamp kadrosunu açıkladı. Kafilede 7 isim yer almadı.
Şampiyon hız kesmedi... Galatasaray, Göztepe'yi iki golle geçti!
Şampiyon hız kesmedi... Galatasaray, Göztepe'yi iki golle geçti! Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Göztepe'yi deplasmanda 2-0 mağlup etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Kaan Ayhan ve Alvaro Morata attı.