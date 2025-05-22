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Göztepe'den depremzede çocuklara umut eli

Göztepe'den depremzede çocuklara umut eli

22.05.2025 18:17:00
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AA
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Göztepe'den depremzede çocuklara umut eli

Göztepe Spor Kulübü, "100. Yılımızda Umuda Yolculuk" kampanyasıyla depremzede çocuklara oyuncak, spor malzemesi ve eğitim setleri ulaştırıyor. Sarı-kırmızılı futbolcuların da destek verdiği kampanya kapsamında yardımlar, 26 Mayıs'a kadar Gürsel Aksel Stadyumu'nda toplanacak.

Göztepe Kulübünün, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'daki çocuklar için başlattığı yardım kampanyasına, sarı-kırmızılı futbol takımının oyuncuları da destek verdi.


Göztepe'nin başlattığı "100. Yılımızda Umuda Yolculuk" kampanyası kapsamında toplanan kutu oyunları, oyuncaklar, boyama kalemleri, resim defterleri, spor malzemeleri (top, yelek, file, masa tenisi), forma ve bilim setleri, Hatay'daki çocuklara gönderilecek.


Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız Hatay'daki çocuklarla buluşacak olan '100. Yılımızda Umuda Yolculuk' kampanyamıza destek verdi. Siz de bu anlamlı yolculuğa katkı sağlamak isterseniz, yardımlarınızı 26 Mayıs'a kadar her gün 12.00-20.00 saatleri arasında Gürsel Aksel Stadyumu'nun güney kale arkasında yer alan Taraftar Meydanı'ndaki konteynerlere bırakabilirsiniz." denildi.


Sarı-kırmızılı futbolcular, çocuklara gönderilmek üzere hazırladıkları hediyeleri yetkililere teslim etti.


Takım kaptanı İsmail Köybaşı ise kampanyayla ilgili, "Depremzedelerin yüzünde bir tebessüm oluşturabilmek, onların umut yolculuklarında beraber yürüyebilmek adına böyle bir organizasyonumuz var. Buna katılım gösterirseniz hem bizleri hem de Hatay'daki herkesi çok mutlu edecekseniz. Desteklerinizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.


Futbolculardan Heliton, Hatay'daki çocuklarla buluşmaya gideceklerini belirtirken, Koray Günter de kampanya için taraftardan destek istedi.

İlgili Konular: #göztepe #depremzede #Trendyol Süper Lig

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