CANLI YAYIN: Göztepe - Galatasaray CANLI ANLATIM Trendyol Süper Lig 37. hafta mücadelesi

Ligde bitime iki maç kala şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe'ye konuk oluyor. Mücadele ile ilgili tüm ayrıntılar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de…

Trendyol Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray, 37. haftada İzmir'de Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetiyor. Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı yayınlanıyor. 11'LER Göztepe: Lis, Heliton, Ahmed, Kubilay, Dennis, Koray, Nielsen, Bokele, Tijanic, Ogün, Romulo Galatasaray: Günay, Frankowski, Sanchez, Cuesta, Jakobs, Berkan, Kaan, Kerem, Mertens, Ahmed Kutucu, Morata CANLI ANLATIM | Göztepe 0-0 Galatasaray 27' AZ FARKLA! Göztepe'nin Tijanic ile kullandığı kornerde Koray ön direkten arka direğe doğru kafayla aşırttı, arka direkte bulunan Romulo'nun kafa vuruşu üstten az farkla dışarı çıktı. 25' TEHLİKELİ ATAK! Göztepe hücumunda sağ kanattan açılan ortayı Romulo indirdi ardından ceza alanında sağında boş olan Tijanic'e bıraktı. Tijanic bekletmeden topa sol ayağıyla vurdu ancak kaleci Günay sağına uzanarak topu kornere çıkarmayı başardı. 21' Göztepe'nin hızlı hücumunda Kubilay topla kaleye doğru çapraz şekilde ilerledi ardından ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşunu yaptı, açıyı daraltan Davinson Sanchez şutun önüne geçerek engelledi. 17' Tijanic'in sol çaprazdan arka direğe ortaladığı topu savunma uzaklaştırdı. 15' Galatasaray hücumunda Jakobs'un sol kanat son çizgiden içeriye çevirdiği top yan ağlarda kaldı. 11' Göztepe'de Heliton orta alanda Morata'ya yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. 6' AZ FARKLA! Galatasaray hücumunda sol çaprazdan içeriye doğru giren Ahmed Kutucu sol ayağıyla uzak köşeye yerden vuruşunu yaptı, top direğin hemen yanından auta çıktı. 3' Göztepe Heliton ve Romulo ile ardarda gole yaklaşıyor. Koray Günter'in ceza sahası sol çizgiden çevirdiği ortasında arka direkte Heliton'n kafa vuruşunda kaleci Günay Güvenç topu çelmeyi başarırken havalanan topta Romulo'nun altıpastan yaptığı rövaşata vuruşu üstten auta gitti. 2' Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Dries Mertens'in ceza sahası yayına doğru gönderdği ortasında Ahmed Kutucu'nun gelişine yarım volesi üstten auta gitti. 1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

