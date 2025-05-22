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Zenit'ten Gedson Fernandes kararı: Beşiktaş'ın kapısını tekrar çalacak!

Zenit'ten Gedson Fernandes kararı: Beşiktaş'ın kapısını tekrar çalacak!

22.05.2025 16:56:00
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Cumhuriyet Spor
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Zenit'ten Gedson Fernandes kararı: Beşiktaş'ın kapısını tekrar çalacak!

Ara transfer döneminde Gedson Fernandes için Beşiktaş'ın kapısını çalan Zenit'in Portekizli oyuncuya ilgisinin sürdüğü ve yaz aylarında yeniden girişimlere başlayabileceği iddia edildi.

Beşiktaş forması giyen Gedson Fernandes, Rus temsilcisi Zenit'in gündeminden düşmüyor.

Sport Express'te yer alan habere göre, Zenit'in Gedson Fernandes'e ilgisi devam ediyor. Zenit'in, 26 yaşındaki futbolcunun transferi için yaz aylarında yeniden girişimlere başlayabileceği belirtildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş forması altında bu sezon 47 maçta sahaya çıkan Portekizli orta saha oyuncusu, 11 gol attı ve 2 asist yaptı.

BEŞİKTAŞ İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösterilen Gedson'un kulübü Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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