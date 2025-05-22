Osimhen'i Mertens getirdi, Kevin de Bruyne de getirecek

Mithat Halis Osimhen'in Premier Lig'de gitmek istediği takımın Liverpool olduğunu söyledi.

OSİMHEN, GALATASARAY'DAN AYRILIYORSA LİVERPOOL'A GİTMEK İSTER

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Halis, ''Osimhen gibi başarılı her futbolcunun İngiltere'de birinci tercihi artık Liverpool. Eski futbolcu Obi Mikel onu Chelsea'ye götürmek istiyor. Olabilir, gerçekleştirebilirler; çünkü Chelsea'nin ödeme gücü çok yüksek. Ama Osimhen, Galatasaray'da kalmayacaksa Avrupa'da Liverpool'da oynamak ister'' şeklinde konuştu.

CHERKİ'Yİ 20 MİLYON EURO'YA ALIRSA 60 MİLYON EURO'YA ZENİT ST. PETERSBURG'A SATAR

Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğundan bahsedilen Lyonlu Ryan Cherki için ise Mithat Halis, ''Galatasaray onu 20 milyon Euro'ya alıyorsa bir saniye düşünmesin. 6 ay sonra Zenit St. Petesburg'a 60 milyon Euro'ya satar. Mükemmel bir futbolcu, hücumun her yerinde oynar. Ocak ayında Zenit bana yetki verdi, Lyon'a 60 milyon Euro teklif getirdim. Ama Lyonun başkanı ABDli olduğu için kabul etmediler. ABD ve AB Avrupalı kulüplere, Ukrayna savaşından dolayı Rusya'ya oyuncu satmamaları ya da oradan oyuncu almamaları konusunda baskı yapıyor'' dedi.