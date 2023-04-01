Göztepe deplasmanda 3 puanı 2 golle aldı
Göztepe, TFF 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Denizlispor'u 2-0 mağlup etti.
TFF 1. Lig'in 30. haftasında Kemal Kılıç'ın ekibi Denizlispor ile Ekrem Dağ'ın yönetimindeki Göztepe karşı karşıya geldi.
Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Göztepe 2-0 kazanırken galibiyet golleri; 39. dakikada Yalçın Kayan ve 83. dakikada Kenneth Mamah'tan geldi. Ev sahibi Denizlispor'da Kevin Mayi, 90+5'te kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
3 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ
Bu sonuçla birlikte ligdeki üst üste 3. galibiyetini alan Göztepe puanını 44'e yükseltirken, üst üste 5. mağlubiyetini alan Denizlispor 17 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Denizlispor deplasmanda Tuzlaspor'a konuk olurken, Göztepe evinde Samsunspor'u ağırlayacak.
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