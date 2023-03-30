TFF, Fuchs Sports ile olan 2. ve 3. Lig yayın haklarına ilişkin sözleşmeyi feshetti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fuchs Sports ile olan TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig yayın haklarını kapsayan sözleşmeyi tek taraflı feshetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 10:25
TFF, Fuchs Sports ile olan 2. ve 3. Lig yayın haklarına ilişkin sözleşmeyi feshetti
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Fuchs Sports, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig yayın haklarını kapsayan sözleşmenin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından feshedildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili Fuchs Sports’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TFF tarafından 2. ve 3. Lig yayın haklarına ilişkin sözleşmemiz tek taraflı olarak fesih edilmiştir. Yayınların kaldığı yerden devam edebilmesi için çalışmalar sürmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.


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