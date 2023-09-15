Göztepe, Doğan Erdoğan'ı kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Hollanda'nın Fortuna Sittard takımında forma giyen Doğan Erdoğan'la anlaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.09.2023 - 00:14
Göztepe, Doğan Erdoğan'ı kadrosuna kattı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Hollanda'nın Fortuna Sittard takımında forma giyen Doğan Erdoğan'la anlaştı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan'la 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Futbola Samsunspor'da başlayan 27 yaşındaki Doğan Erdoğan, Türkiye kariyerinde Trabzonspor, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK'de görev aldı.


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