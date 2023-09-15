Göztepe, Doğan Erdoğan'ı kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Hollanda'nın Fortuna Sittard takımında forma giyen Doğan Erdoğan'la anlaştı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Hollanda'nın Fortuna Sittard takımında forma giyen Doğan Erdoğan'la anlaştı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan'la 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Futbola Samsunspor'da başlayan 27 yaşındaki Doğan Erdoğan, Türkiye kariyerinde Trabzonspor, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK'de görev aldı.
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