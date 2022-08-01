Göztepe Emre Çolak'ı kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Medipol Başakşehir ile olan sözleşmesini fesheden Emre Çolak ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
01 Ağustos 2022 Pazartesi, 20:52
Göztepe Emre Çolak'ı kadrosuna kattı
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Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Göztepe, Emre Çolak'ı kadrosuna kattığını duyurdu. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetmişti.

Sarı-kırmızılı takım, Çolak ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Galatasaray altyapısından yetişip sarı-kırmızılılarda profesyonel olan 31 yaşındaki Emre Çolak, 15 sezon hem altyapıda hem de profesyonel takımda forma giydi. Galatasaray’da 3 şampiyonluk yaşayan Emre, 2016-2017 sezonunda İspanya’ya Deportivo La Coruna takımına transfer oldu. Ardından Suudi Arabistan ekibi Al Wahda’da forma giyen Emre Çolak, Türkiye’de Fatih Karagümrük, Hatayspor ve Başakşehir’de oynadı.


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