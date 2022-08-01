Göztepe Emre Çolak'ı kadrosuna kattı

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 20:52

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Göztepe, Emre Çolak'ı kadrosuna kattığını duyurdu. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetmişti.

Sarı-kırmızılı takım, Çolak ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

#Transfer: 1991 doğumlu orta saha oyuncusu Emre Çolak ile 1 yıl kulüp opsiyonlu 1+1 yıllık sözleşme imzaladık.#Transfer: 1991 born midfielder Emre Çolak has signed 1 year contract with 1 year option in the Club’s favour. https://t.co/f7WvbxTV5G#Göztepe pic.twitter.com/w9IpsQF65C — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) August 1, 2022

Galatasaray altyapısından yetişip sarı-kırmızılılarda profesyonel olan 31 yaşındaki Emre Çolak, 15 sezon hem altyapıda hem de profesyonel takımda forma giydi. Galatasaray’da 3 şampiyonluk yaşayan Emre, 2016-2017 sezonunda İspanya’ya Deportivo La Coruna takımına transfer oldu. Ardından Suudi Arabistan ekibi Al Wahda’da forma giyen Emre Çolak, Türkiye’de Fatih Karagümrük, Hatayspor ve Başakşehir’de oynadı.