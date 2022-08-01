Göztepe Emre Çolak'ı kadrosuna kattı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Medipol Başakşehir ile olan sözleşmesini fesheden Emre Çolak ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Göztepe, Emre Çolak'ı kadrosuna kattığını duyurdu. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetmişti.
Sarı-kırmızılı takım, Çolak ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
#Transfer: 1991 doğumlu orta saha oyuncusu Emre Çolak ile 1 yıl kulüp opsiyonlu 1+1 yıllık sözleşme imzaladık.#Transfer: 1991 born midfielder Emre Çolak has signed 1 year contract with 1 year option in the Club’s favour. https://t.co/f7WvbxTV5G#Göztepe pic.twitter.com/w9IpsQF65C— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) August 1, 2022
Galatasaray altyapısından yetişip sarı-kırmızılılarda profesyonel olan 31 yaşındaki Emre Çolak, 15 sezon hem altyapıda hem de profesyonel takımda forma giydi. Galatasaray’da 3 şampiyonluk yaşayan Emre, 2016-2017 sezonunda İspanya’ya Deportivo La Coruna takımına transfer oldu. Ardından Suudi Arabistan ekibi Al Wahda’da forma giyen Emre Çolak, Türkiye’de Fatih Karagümrük, Hatayspor ve Başakşehir’de oynadı.
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