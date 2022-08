Göztepe Emre Çolak'ı kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Göztepe, Emre Çolak'ı kadrosuna kattığını duyurdu. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetmişti.

Sarı-kırmızılı takım, Çolak ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

#Transfer: 1991 doğumlu orta saha oyuncusu Emre Çolak ile 1 yıl kulüp opsiyonlu 1+1 yıllık sözleşme imzaladık.#Transfer: 1991 born midfielder Emre Çolak has signed 1 year contract with 1 year option in the Club's favour.