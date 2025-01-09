Göztepe, Erzurum'da tek golle güldü!
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Göztepe, deplasmanda Erzurumspor FK'yi 1-0 mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Erzurumspor FK, Göztepe'yi konuk etti.
Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.
Göztepe'ye galibiyeti getiren golü, 22. dakikada Victor Hugo kaydetti.
Bu sonucun ardından Göztepe, kupaya 3 puanla başladı. Erzurumspor FK, ilk maçta puan alamadı.
Göztepe, kupada bir sonraki maç haftasında Gaziantep FK'yi konuk edecek. Sarı-Kırmızılılar Süper Lig'de ise 13 Ocak Pazartesi günü sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
Erzurumspor FK ise, kupada bir sonraki maç haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Mavi-Beyazlılar, 1. Lig'de ise 12 Ocak Pazar günü sahasında Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.
Etiketler: #göztepe #Erzurumspor FK #ziraat türkiye kupası
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