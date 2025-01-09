Göztepe, Erzurum'da tek golle güldü!

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Göztepe, deplasmanda Erzurumspor FK'yi 1-0 mağlup etti.

Göztepe, Erzurum'da tek golle güldü!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2025 - 15:08

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Erzurumspor FK, Göztepe'yi konuk etti. 

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı. 

Göztepe'ye galibiyeti getiren golü, 22. dakikada Victor Hugo kaydetti.

Bu sonucun ardından Göztepe, kupaya 3 puanla başladı. Erzurumspor FK, ilk maçta puan alamadı.

Göztepe, kupada bir sonraki maç haftasında Gaziantep FK'yi konuk edecek. Sarı-Kırmızılılar Süper Lig'de ise 13 Ocak Pazartesi günü sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Erzurumspor FK ise, kupada bir sonraki maç haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Mavi-Beyazlılar, 1. Lig'de ise 12 Ocak Pazar günü sahasında Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.


Etiketler: #göztepe #Erzurumspor FK #ziraat türkiye kupası

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