Göztepe'nin maskotu ilk maçında gözaltına alındı!

Yayınlanma: 07.01.2025 - 12:18

Güncelleme: 07.01.2025 - 12:18

Türkiye Basketbol 2. Lig ekiplerinden Göztepe, zirve yarışında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u Bornova Atatürk Spor Salonu'nda ağırladı.

Göz-Göz, bu maçta potada kendisine küllerinden doğan Anka Kuşu'ndan esinlenerek bulduğu logodan ilham alınarak tasarlanan K'ANKA adı verilen maskotunu da ilk kez tanıttı. Bir süredir sosyal medyada duyurulan K'ANKA maçta taraftarla buluştu.

HAKEMLERİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Kocaeli temsilcisinin 78-70 kazandığı karşılaşmanın son anlarında Göztepe aleyhine çalınan teknik fauller sarı-kırmızılıların tepkisini çekerken, K'ANKA maskotunun kıyafetini giyen taraftar da maç bitiminde yöneticilerle birlikte hakemlerin üzerine yürüdü.

Spor şubeden polisler araya girerken, bu kez de emniyetle tartışma yaşayan K'ANKA ve 3 yöneticinin gözaltına alındığı, ifadelerinin ardından serbest bırakıldıkları öğrenildi. Ligde Kağıtspor yenilgisiyle 8 maçta 5 galibiyet, 3 mağlubiyetle grubunda üçüncü sırada kalan Göz-Göz'de Antrenör Şahin Ateşdağlı'yla yolların ayrılma kararı alındığı bildirildi.