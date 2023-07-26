Göztepe - FC Legnago Salus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig ekibi Göztepe, yeni sezon öncesi yapacağı hazırlık maçında İtalya Üçüncü Futbol Ligi (Serie C) kulübü FC Legnago Salus ile karşı karşıya gelecek. İtalya'da oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.07.2023 - 10:28
Göztepe - FC Legnago Salus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Göztepe, İtalya'daki yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

İzmir ekibi, hazırlık maçında Serie C takımı FC Legnago Salus ile karşı karşıya gelecek.

GÖZTEPE - FC LEGNAGO SALUS MAÇI SAAT KAÇTA?

İtalya'daki Pergine Spor Merkezi'nde oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

GÖZTEPE - FC LEGNAGO SALUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Hazırlık mücadelesinin ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Göztepe yeni sezon öncesi oynadığı son hazırlık maçında İngiliz ekip Southampton ile 1-1 berabere kalmıştı.


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