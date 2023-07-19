Göztepe Mame Diouf transferini açıkladı
Göztepe kulübü, son olarak Konyaspor forması giyen Mame Biram Diouf'u transfer etti.
TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe, deneyimli golcü Mame Biram Diouf'un transferini açıkladı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada son olarak Konyaspor forması giyen Senegalli golcünün 2 yıllık sözleşme imzaladığı aktarıldı. Kulüp ayrıca yaptığı duyuruda, "Mame Diouf'a Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Süper Lig'e 2020 yılında 2020 yılında Hatayspor'a imza atarak merhaba diyen 35 yaşındaki golcü, daha sonra Konyaspor'da forma giymişti.
Diouf geçen sezon Konyaspor formasıyla 29 maça çıkarak 10 gol 2 asist üretmişti.
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