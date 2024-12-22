Göztepe iç sahadaki galibiyet serisini 7 maça çıkardı
Trendyol Süper Lig'de konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-0 yenen Göztepe, iç sahada üst üste 7. galibiyetini aldı.
Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u ağırlayan Göztepe, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak iç sahada üst üste 7. zaferini elde etti. Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın 25. dakikasında Novatus Dismas Miroshi'nin golüyle 1-0 öne geçen Göztepe, ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı. 71'inci dakikada David Tijanic'le farkı 2'ye yükselten Göztepe, 78. dakikada Miroshi ile bir gol daha buldu.
Karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan Göztepe, puanını 28'e çıkardı ve 4. sıraya yükseldi. Çaykur Rizespor ise 20 puanda kaldı.
İZMİR'DE KAYBETMİYOR
İzmir temsilcisi, Gürsel Aksel Stadı'nda art arda 7. galibiyetini aldı.
Bu sezon Galatasaray ve RAMS Başakşehir'le iç sahada mağlubiyeti bulunmayan ekip konumundaki sarı-kırmızılı ekip, iç sahada tek puan kaybını Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldığı müsabakada yaşadı.
MIROSHI'NİN İLK GOLLERİ
Göztepe'nin ilk ve üçüncü golünü kaydeden Miroshi, sarı-kırmızılı formayla ilk gollerinin sevincini yaşadı. Tanzanyalı futbolcu, kulüp kariyerinde tek golünü 2021-2022 sezonunda İsrail'de Liga Leumit formasıyla kaydetmişti.
Sarı-kırmızılı ekipte diğer 2 golün asistini yapan Tijanic, takımını 2-0 öne geçiren gole imza attı. Tijanic, ligde bu sezon 4. golünü kaydetti.
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