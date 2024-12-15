Hatayspor ile Göztepe yenişemedi!
Süper Lig'deki Hatayspor - Göztepe karşılaşması 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Süper Lig'in 16. haftasında Hatayspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Göztepe, 12. dakikada Romulo'nun penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Hatayspor, 52. dakikada Vincent Aboubakar ile eşitliği buldu ve karşılaşma 1-1 sona erdi.
HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Göztepe'de Taha Altıkardeş, Hatayspor ile oynanan maçta sakatlandı.
Taha, karşılaşmanın ikinci yarısında başına bir darbe aldı. 21 yaşındaki futbolcu, tedavisi sonrası kısa bir süre sonra oyuna devam etti.
Taha Altıkardeş, daha sonra ise oyundan çıkmak zorunda kaldı. Genç futbolcu, 67. dakikada yerini Koray Günter'e bıraktı.
Taha Altıkardeş, oyundan çıktıktan sonra hastaneye götürüldü.
PUAN DURUMU
Hatayspor ile Göztepe arasındaki beraberliğin ardından Hatayspor 9, Göztepe 25 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Hatayspor, Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Göztepe, evinde Rizespor'u konuk edecek.
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