Göztepe kalecisi İrfan, Galatasaray'dan yediği hatalı golle ilgili konuştu

28 Eylül 2021 Salı, 07:26

Galatasaray-Göztepe maçında İrfan Can Eğribayat'ın hatası çok konuşuldu. Halil Dervişoğlu'nun uzaktan gelen şutunu bacaklarının arasından kaçırarak ağlarında gören Göztepe kalecisi, sarı-kırmızılılrın galiiyetinde istemeden de olsa önemli rol oynadı.

Genç file bekçisi hakkında sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. İrfan Can suskunluğunu TV'ye bozdu. Beyaz Futbol'a konuşan Göztepe kalecisi, 2 gündür sosyal medyaya hiç bakmadığını söyledi.

İrfan Can Eğribayat, "Galatasaray'dan bilerek gol yiyecek karakterde bir insan değilim. Yediğim golün zeminle alakası yok. Top kalçama çarpıp da durabilirdi ama ayaklarımın arasından geçti. Olunca oluyor" dedi.

'EMRE BELÖZOĞLU İLE DE FOTOĞRAF ÇEKTİRİRDİM'

23 yaşındaki kaleci, 7 yıl önce Adanaspor ile çıktığı ilk lig maçında da aynı golü yediğini hatırlattı. İrfan Can, Arda Turan ile çektirdiği fotoğraf sonrası gündeme gelen Galatasaraylı olduğu iddiaları hakkında ise, "Arda Turan ile fotoğrafım 2014 yılından. 7 yıl önce. O zaman 16 yaşındaydım ve Emre Belözoğlu olsa, onunla da fotoğraf çekilirdim" yorumunu yaptı.

Göztepe'de ikinci sezonunu yaşayan İrfan Can Eğribayat, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 7 maçın hiçbirinde kalesini gole kapatamadı. Toplam 10 gol yiyen genç kalecinin, Türk futbolunun gelecek dönemdeki en önemli file bekçileri arasına gireceği öngörülüyor