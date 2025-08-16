Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.08.2025 19:57:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Göztepe maçı öncesi... Ali Koç taraftarla beraber deplasman otobüsünde!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'na sarı-lacivertli taraftarı taşıyan otobüsle birlikte gitti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe - Fenerbahçe karşılaşmasına taraftarlarla gitti.

Ali Koç, Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'na Sarı-Lacivertli taraftarları taşıyan otobüsle birlikte gitti. 

İlgili Konular: #göztepe #fenerbahçe #Ali Koç #taraftar

