Göztepe maçı öncesi... Mourinho'dan Dzeko kararı!
Süper Lig'in 2. haftasında bu akşam Göztepe deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, forvet ve orta sahada değişiklikler yapacağı iddia edildi.
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille'e elenen Fenerbahçe gözünü tekrar Süper Lig'e çevirdi. İlk hafta Adana Demirspor'u 1-0'la geçen Sarı-Lacivertliler, 2. hafta maçında Göztepe ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.
NTV Spor'da yer alan habere göre; Jose Mourinho'nun Göztepe maçında kadroda birkaç rotasyona gitmesi bekleniyor. Portekizli teknik adamın değişiklik yapması beklenen bölgeler ise sağ bek, orta saha ve forvet. Yeni transfer Youssef En-Nesyri'nin Edin Dzeko'nun yerine hücum hattında yer alması bekleniyor.
İşte Mourinho'nun Göztepe maçı muhtemel 11'i:
Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Saint-Maximin, En-Nesyri.
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