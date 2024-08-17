Göztepe maçı öncesi... Mourinho'dan Dzeko kararı!

Yayınlanma: 17.08.2024 - 10:26

Güncelleme: 17.08.2024 - 10:26

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille'e elenen Fenerbahçe gözünü tekrar Süper Lig'e çevirdi. İlk hafta Adana Demirspor'u 1-0'la geçen Sarı-Lacivertliler, 2. hafta maçında Göztepe ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

NTV Spor'da yer alan habere göre; Jose Mourinho'nun Göztepe maçında kadroda birkaç rotasyona gitmesi bekleniyor. Portekizli teknik adamın değişiklik yapması beklenen bölgeler ise sağ bek, orta saha ve forvet. Yeni transfer Youssef En-Nesyri'nin Edin Dzeko'nun yerine hücum hattında yer alması bekleniyor.

İşte Mourinho'nun Göztepe maçı muhtemel 11'i:

Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Saint-Maximin, En-Nesyri.