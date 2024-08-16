Maribor kalecisinden Fenerbahçe itirafı: 'Artık sadece gülümsüyorum'

NK Maribor kalecisi Azbe Jug, Fenerbahçe ile oynadıkları maç için bir itirafta bulundu. Jug, "Geçen sene oynadığımız Fenerbahçe deplasmanından sonra artık hiçbir taraftar baskısı beni kötü etkilemiyor. Artık sadece gülümsüyorum ve maça odaklanıyorum" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.08.2024 - 19:17
Maribor kalecisinden Fenerbahçe itirafı: 'Artık sadece gülümsüyorum'
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NK Maribor kalecisi Azbe Jug, Fenerbahçe ile oynadıkları maç için açıklama yaptı.

Azbe Jug yaptığı açıklamada, "Geçen sene oynadığımız Fenerbahçe deplasmanından sonra artık hiçbir taraftar baskısı beni kötü etkilemiyor. Artık sadece gülümsüyorum ve maça odaklanıyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Maribor'u sahasında 3-1 mağlup etmişti. Deplasmanda da 3-0'lık skorla turu atlayan taraf olmuştu.


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