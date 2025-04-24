Göztepe maçı sonrası göndermede bulunmuştu: Ciro Immobile'den bir paylaşım daha!

Yayınlanma: 24.04.2025 - 16:33

Güncelleme: 24.04.2025 - 16:36

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Ciro Immobile, Göztepe ile 1-1 berabere kalınan maçta süre bulamamıştı. İtalyan golcüden karşılaşmanın ardından sürpriz bir paylaşım gelmişti.

Geçmişte kazandığı altın ayakkabı ile fotoğrafını paylaşan Immobile, "Telefon, bu mücevheri hafızamda canlandırdı" notunu yazmıştı.

Siyah-beyazlıların İtalyan golcüsünden yeni bir paylaşım daha geldi.

Immobile bu kez, "Forza Beşiktaş" yazarak antrenmandan bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Bu sezon Beşiktaş'ta 36 maça çıkan İtalyan oyuncu 15 gol atarken, 3 asist yaptı.