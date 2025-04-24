Göztepe maçı sonrası göndermede bulunmuştu: Ciro Immobile'den bir paylaşım daha!
Beşiktaş'ın Göztepe ile oynadığı karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Ciro Immobile, maçın ardından geçmişte kazandığı altın ayakkabı ödülünü paylaşarak göndermede bulunmuştu. İtalyan golcü, sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaptı.
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Ciro Immobile, Göztepe ile 1-1 berabere kalınan maçta süre bulamamıştı. İtalyan golcüden karşılaşmanın ardından sürpriz bir paylaşım gelmişti.
Geçmişte kazandığı altın ayakkabı ile fotoğrafını paylaşan Immobile, "Telefon, bu mücevheri hafızamda canlandırdı" notunu yazmıştı.
Siyah-beyazlıların İtalyan golcüsünden yeni bir paylaşım daha geldi.
Immobile bu kez, "Forza Beşiktaş" yazarak antrenmandan bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
Bu sezon Beşiktaş'ta 36 maça çıkan İtalyan oyuncu 15 gol atarken, 3 asist yaptı.
Etiketler: #Ciro Immobile #beşiktaş #Paylaşım
Spor Haberleri
- Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetime istifa çağrısı
- 'Görevimizin başındayız ve mücadelemize devam edeceğiz!'
- Fenerbahçe'nin borcu açıklandı!
- Çaykur Rizespor, kötü gidişe son vermek istiyor
- Manchester United'da sakatlık şoku
- Samsunspor'dan Emre Kılınç açıklaması!
- F.Bahçe Divan Kurulu'nda gergin anlar! Özat ve Kutlualp
- Hakan Bilal Kutlualp kimdir?
- Hakan Bilal Kutlualp adaylığını resmen açıkladı!
- Fenerbahçe'de stadyum büyütme projesi resmen duyuruldu!
En Çok Okunan Haberler
-
- AYM Başkanı: Hassas teraziler bir gün kurulacak
- 4.3 büyüklüğünde deprem panik yarattı
- 'Çok çekinilecek bir durumla...'
- Ahmet Ercan'dan 'büyük İstanbul depremi' açıklaması
- İBB operasyonunda yeni dalga!
- '1 Mayıs' ve 'Ümit Özdağ' kararını açıkladı!
- Anket sonuçlarını paylaştı
- Ünlü markanın konserveleri acil olarak toplatılıyor!
- Soylu, Özel'i hedef aldı, 'kaset' iddiasına yanıt verdi
- İmamoğlu'nun avukatının avukatı için karar!