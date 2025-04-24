Göztepe maçı sonrası göndermede bulunmuştu: Ciro Immobile'den bir paylaşım daha!

Beşiktaş'ın Göztepe ile oynadığı karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Ciro Immobile, maçın ardından geçmişte kazandığı altın ayakkabı ödülünü paylaşarak göndermede bulunmuştu. İtalyan golcü, sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaptı.

Göztepe maçı sonrası göndermede bulunmuştu: Ciro Immobile'den bir paylaşım daha!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.04.2025 - 16:33

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Ciro Immobile, Göztepe ile 1-1 berabere kalınan maçta süre bulamamıştı. İtalyan golcüden karşılaşmanın ardından sürpriz bir paylaşım gelmişti.

Geçmişte kazandığı altın ayakkabı ile fotoğrafını paylaşan Immobile, "Telefon, bu mücevheri hafızamda canlandırdı" notunu yazmıştı.

Siyah-beyazlıların İtalyan golcüsünden yeni bir paylaşım daha geldi.

Immobile bu kez, "Forza Beşiktaş" yazarak antrenmandan bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Bu sezon Beşiktaş'ta 36 maça çıkan İtalyan oyuncu 15 gol atarken, 3 asist yaptı.


Etiketler: #Ciro Immobile #beşiktaş #Paylaşım

İlgili Haberler

Göztepe maçında yedek kalan Ciro Immobile'den Altın Ayakkabı ile mesaj!

Göztepe maçında yedek kalan Ciro Immobile'den Altın Ayakkabı ile mesaj!
Ciro Immobile'den Serdal Adalı'nın sözlerine yanıt: 'Tek isteğim...'

Ciro Immobile'den Serdal Adalı'nın sözlerine yanıt: 'Tek isteğim...'
Serdal Adalı'dan Immobile ve ayrılık açıklaması!

Serdal Adalı'dan Immobile ve ayrılık açıklaması!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler