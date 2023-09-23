Göztepe, Manisa deplasmanında 88'de güldü
Trendyol 1. Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Göztepe deplasmanda Manisa FK'yı 1-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Manisa FK ile Göztepe karşı karşıya geldi. Akhisar Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Göztepe 1-0 kazandı.
Göztepe'ye galibiyeti getiren golü 88. dakikada Celil Yüksel kaydetti.
Manisa FK'de Daniel Graovac 90+4'te direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Ev sahibi Manisa FK, bu mağlubiyetle ligdeki ilk yenilgisini aldı.
Bu sonuçla birlikte Göztepe puanını 8'e yükseltirken, Manisa FK 11 puanda kaldı.
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