Göztepe, Manisa deplasmanında 88'de güldü

Trendyol 1. Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Göztepe deplasmanda Manisa FK'yı 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.09.2023 - 21:34
Göztepe, Manisa deplasmanında 88'de güldü
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Trendyol 1. Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Manisa FK ile Göztepe karşı karşıya geldi. Akhisar Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Göztepe 1-0 kazandı.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golü 88. dakikada Celil Yüksel kaydetti.

Manisa FK'de Daniel Graovac 90+4'te direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Ev sahibi Manisa FK, bu mağlubiyetle ligdeki ilk yenilgisini aldı.

Bu sonuçla birlikte Göztepe puanını 8'e yükseltirken, Manisa FK 11 puanda kaldı. 


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Trendyol 1. Lig göztepe Manisa FK

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