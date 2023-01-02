Göztepe Michee Ngalina'yı renklerine bağladı

02 Ocak 2023 Pazartesi, 20:49

TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Kongolu Michee Ngalina ile 1 yıl opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Michee Ngalina



ABD'DE FORMA GİYDİ

Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, 2000 doğumlu hücum oyuncusu Ngalina’nın daha önce Philadelphia Union, Switchbacks ve Los Angeles takımlarında forma giydiği belirtildi.

Ngalina'ya Göztepe kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.