Göztepe Michee Ngalina'yı renklerine bağladı

TFF 1. Lig ekibi Göztepe, Kongolu futbolcu Michee Ngalina'yı transfer ettiğini açıkladı.

AA
02 Ocak 2023 Pazartesi, 20:49
Göztepe Michee Ngalina'yı renklerine bağladı
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TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Kongolu Michee Ngalina ile 1 yıl opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

 

Michee Ngalina

ABD'DE FORMA GİYDİ

Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, 2000 doğumlu hücum oyuncusu Ngalina’nın daha önce Philadelphia Union, Switchbacks ve Los Angeles takımlarında forma giydiği belirtildi.

Ngalina'ya Göztepe kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.


Michee Ngalina göztepe TFF 1. Lig

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