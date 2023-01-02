Göztepe Michee Ngalina'yı renklerine bağladı
TFF 1. Lig ekibi Göztepe, Kongolu futbolcu Michee Ngalina'yı transfer ettiğini açıkladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Kongolu Michee Ngalina ile 1 yıl opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Michee Ngalina
ABD'DE FORMA GİYDİ
Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, 2000 doğumlu hücum oyuncusu Ngalina’nın daha önce Philadelphia Union, Switchbacks ve Los Angeles takımlarında forma giydiği belirtildi.
Ngalina'ya Göztepe kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.
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