Göztepe'de ilk hedef golcü transferi

29 Aralık 2022 Perşembe, 14:55

Bu sezon gol yollarında büyük sıkıntılar yaşayan Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, forvetlerinden bir türlü beklediği katkıyı alamadı. İleri uçta Hüsamettin Yener, Marko Kvasina, Ajdin Hasic ve Ali Akman'la sezona giriş yapan sarı-kırmızılılarda bu isimler toplam 3 gol üretebildi.

Hüsamettin Yener

Yaşadığı sakatlıktan dolayı son maçlarda forma giyemeyen Hüsamettin, sezon başında Altınordu'dan geldi. Ancak deneyimli golcü yalnızca ilk hafta 1-1 berabere biten Erzurumspor FK maçında gol sevinci yaşadı.

Marko Kvasina

Belçika'nın KV Oostende ekibinden transfer edilen Avusturyalı golcü Kvasina da hayal kırıklığı yaşattı. Kvasina da 5-0 kazanılan Denizlispor karşılaşmasında siftah yaptı ve bir daha gol sevinci yaşayamadı.

Ali Akman

Ligde sezonun en flaş transferleri arasında gösterilen Ali Akman ise adeta yedek kulübesine mahkum oldu. Geçen sezon Hollanda'da NEC Nijmegen'de 28 maçta 6 gol atabilen Ali, Göz-Göz'de ise hiç gol sevinci yaşayamadı.

Ajdin Hasic

Beşiktaş'tan kiralanan Boşnak forvet Hasic de yine 1 golle oynadı. Golcülerinden verim alamayan Göztepe, ikinci yarıda kaliteli bir forvet için düğmeye bastı.

Eren Derdiyok

Göztepe'nin eski oyuncusu Eren Derdiyok ise menajerler tarafından İzmir ekibine önerildi. Ancak teknik ekip ve yönetimin Eren transferine sıcak bakmadığı da vurgulandı.