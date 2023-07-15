Göztepe - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig ekibi Göztepe, yeni sezon öncesi hazırlık maçında İngiltere Championship kulübü Southampton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:15'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.07.2023 - 11:07
Göztepe - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Antrenmanlarını 2 Temmuz'dan bu yana Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe, İtalya kampı öncesi sezonun ilk özel maçında İngiliz temsilcisi Southampton'u ağırlayacak.

GÖZTEPE - SOUTHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Gürsel Aksel Stadı'ndaki zemin bakımı çalışmaları sürdüğü için son anda Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'na alınan hazırlık karşılaşması saat 20.15'te başlayacak.

GÖZTEPE - SOUTHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

İzmir'de oynanacak mücadele A Spor kanalından naklen yayımlanacak.

Gürsel Aksel Stadı için satılan maç bileti bedellerinin taraftarlara 9 gün içinde iade edileceği açıklanırken, Bornova Stadı'ndaki karşılaşmanın bilet fiyatları kale arkası 25, maraton 50, numaralı 75, VIP 100 TL olarak belirlendi. 


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