Göztepe, Stoilov ile sözleşme uzattı
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Stanimir Stoilov ile 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde 2026-27 sezonu sonuna kadar mukavele uzattı.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Stanimir Stoilov ile sözleşme yeniledi.
İzmir temsilcisi, deneyimli çalıştırıcı ile 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde 2026-27 sezonu sonuna kadar mukavele uzattı.
İzmir ekibinden yapılan açıklamada "Kariyerinde o¨nemli bas¸arılara ve s¸ampiyonluklara imza atan, takımımızın Su¨per Lig'e yeniden yu¨kselmesinde bu¨yu¨k pay sahibi olan Teknik Direkto¨ru¨mu¨z Stanimir Stoilov, kendisini 2026/27 sezonunun sonuna kadar sarı-kırmızı renklerimize bagˆlayan so¨zles¸meyi imzaladı" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: #göztepe #stanimir stoilov #Sözleşme
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