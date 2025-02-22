Göztepe, Stoilov ile sözleşme uzattı

Yayınlanma: 22.02.2025 - 19:18

Güncelleme: 22.02.2025 - 19:18

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Stanimir Stoilov ile sözleşme yeniledi.

İzmir temsilcisi, deneyimli çalıştırıcı ile 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde 2026-27 sezonu sonuna kadar mukavele uzattı.

İzmir ekibinden yapılan açıklamada "Kariyerinde o¨nemli bas¸arılara ve s¸ampiyonluklara imza atan, takımımızın Su¨per Lig'e yeniden yu¨kselmesinde bu¨yu¨k pay sahibi olan Teknik Direkto¨ru¨mu¨z Stanimir Stoilov, kendisini 2026/27 sezonunun sonuna kadar sarı-kırmızı renklerimize bagˆlayan so¨zles¸meyi imzaladı" ifadelerine yer verildi.