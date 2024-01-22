Göztepe, Ümraniyespor'u 4 golle geçti!

Trendyol 1. Lig karşılaşmasında Göztepe sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u 4-1 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.01.2024 - 22:04
Göztepe, Ümraniyespor'u 4 golle geçti!
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Trendyol 1. Lig 19. hafta karşılaşmasında Göztepe evinde konuk ettiği Ümraniyespor'u 4-1 mağlup etti.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Heliton, 33. dakikada Ramon Pascal Lundqvist, 53. dakikada Mustafa Eser (KK) ve 76. dakikada Kubilay Kanatsızkuş, Ümraniyespor'un golünü 66. dakikada Uğur Kaan Yıldız kaydetti.

Göztepe bu galibiyetle puanını 38'e yükseltirken, Ümraniyespor ise 23 puanda kaldı.

Göztepe bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Çorum FK'ya konuk olurken, Ümraniyespor sahasında Sakaryaspor'u konuk edecek.


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