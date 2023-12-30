Göztepe'de transfer harekatı başladı

Yayınlanma: 30.12.2023 - 10:13

Güncelleme: 30.12.2023 - 10:13

1'inci Lig'de 2023-24 sezonunun ikinci yarısında direkt Süper Lig'e yükselebilmek için mücadele edecek Göztepe'de kadro yapılanması için düğmeye basıldı.

Dış transferde Başakşehir'den kanat oyuncusu Serdar Gürler ve Bulgar ekibi Botev Plovdiv'in golcüsü Antoine Baroan'ı gündemine alan Göztepe, iç transferde de hareketli günler geçirmeye başladı. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un yılbaşından sonra takımdan ayrılacakların listesini Sportif Direktör Ivan Mance'ye vereceği kaydedildi.

Sarı-kırmızılıların Atınç Nukan, Ali Dere, Fıratcan Üzüm, Romal Palmer ve Kubilay Kanatsızkuş ile vedalaşabileceği ifade edildi. Stoilov'un raporunu bekleyen kurmayların, adı geçen bu oyuncularla masaya oturacağı ve karşılıklı olarak yolları ayıracağı iddia edildi. Göz-Göz'ün sezon başında Samsunspor'dan kiraladığı orta saha Celil Yüksel'in de, transfer yasağı cezası alan kulübüne geri dönebileceği dile getirildi.