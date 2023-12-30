Göztepe'de transfer harekatı başladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de kadro yapılanması için düğmeye basıldı.
1'inci Lig'de 2023-24 sezonunun ikinci yarısında direkt Süper Lig'e yükselebilmek için mücadele edecek Göztepe'de kadro yapılanması için düğmeye basıldı.
Dış transferde Başakşehir'den kanat oyuncusu Serdar Gürler ve Bulgar ekibi Botev Plovdiv'in golcüsü Antoine Baroan'ı gündemine alan Göztepe, iç transferde de hareketli günler geçirmeye başladı. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un yılbaşından sonra takımdan ayrılacakların listesini Sportif Direktör Ivan Mance'ye vereceği kaydedildi.
Sarı-kırmızılıların Atınç Nukan, Ali Dere, Fıratcan Üzüm, Romal Palmer ve Kubilay Kanatsızkuş ile vedalaşabileceği ifade edildi. Stoilov'un raporunu bekleyen kurmayların, adı geçen bu oyuncularla masaya oturacağı ve karşılıklı olarak yolları ayıracağı iddia edildi. Göz-Göz'ün sezon başında Samsunspor'dan kiraladığı orta saha Celil Yüksel'in de, transfer yasağı cezası alan kulübüne geri dönebileceği dile getirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Süper Kupa'da 'Atatürk' ve 'Cumhuriyet' krizi
- Mehmet Demirkol sinirden kendinden geçti!
- Berat Albayrak 3 yıl sonra ortaya çıktı
- Maça çıkmayacaklar...
- Süper Kupa maçı iptal edildi!
- Uzman isimden ‘yanardağ’ uyarısı: ‘Patlama yapabilir'
- Suudi Arabistan'dan açıklama
- 2. Sayfa programı bitti: Müge ve Gülşen ikilisi ayrıldı
- TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması
- '2. Sayfa' bitti, İrem Derici'nin paylaşımı gündem oldu