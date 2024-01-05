Göztepe'den orta sahaya takviye

Trendyol 1.Lig ekibi Göztepe, Sarpsborg forması giyen Ramon Pascal Lundqvist'i transfer etti.

DHA
Yayınlanma: 05.01.2024 - 15:09
Göztepe'den orta sahaya takviye
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1'inci Lig'de 2023-24 sezonun ikinci yarısında hedefini Süper Lig olarak belirleyen Göztepe, ara transferde ilk imzayı Ramon Pascal Lundqvist'e attırdı. 

Norveç'in Sarpsborg ekibinde forma giyen İsveçli orta saha oyuncusuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. 

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "1997 doğumlu hücum oyuncusu Ramon Pascal Lundqvist ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladık" ifadeleri kullanıldı. 


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