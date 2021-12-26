Göztepe'den Adana Demirspor'a çelme!

26 Aralık 2021 Pazar, 18:26

Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta karşılaşmasında Göztepe, Adana Demirspor'u ağırladı.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Adana Demirspor, 16. dakikada Mario Balotelli'nin golüyle 1-0 öne geçti. Göztepe, 78. dakikada Rassoul'ün kendi kalesine attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı.

Bu sonucun ardından 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Adana Demirspor, puanını 30 yaptı. 4 maçtır kazanamayan Göztepe ise 15 puanla 19. sırada yer aldı.

Adana Demirspor, Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Göztepe ise Antalyaspor'u konuk edecek.