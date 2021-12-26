Göztepe'den Adana Demirspor'a çelme!
Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde Göztepe, konuk ettiği Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta karşılaşmasında Göztepe, Adana Demirspor'u ağırladı.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Adana Demirspor, 16. dakikada Mario Balotelli'nin golüyle 1-0 öne geçti. Göztepe, 78. dakikada Rassoul'ün kendi kalesine attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı.
Bu sonucun ardından 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Adana Demirspor, puanını 30 yaptı. 4 maçtır kazanamayan Göztepe ise 15 puanla 19. sırada yer aldı.
Adana Demirspor, Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Göztepe ise Antalyaspor'u konuk edecek.
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