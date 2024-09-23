Göztepe'den üst üste ikinci galibiyet

Göztepe, Kayserispor'u sahasında 3-0 mağlup etti ve ligde arka arkaya ikinci galibiyetini aldı.

Göztepe'den üst üste ikinci galibiyet
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.09.2024 - 22:08

Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Taha Altıkardeş, 45+3'te Juan ve 90+4'te Doğan Erdoğan attı.

Göztepe'nin bir golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İzmir temsilcisi, bu skorla ligde arka arkaya ikinci galibiyetini aldı ve puanını 9'a yükseltti. Göztepe, bu sezon oynadığı 5 maçta kaybetmedi. İzmir ekibi, bu maçlarda 3 beraberlik ve 2 galibiyet aldı.

Kayserispor ise 3 puanda kaldı. Kayserispor, bu sezon oynadığı 5 maçta galibiyet alamadı. Burak Yılmaz'ın ekibi 5 maçta 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Göztepe, gelecek hafta Samsunspor deplasmanına gidecek. Kayserispor, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.


Etiketler: #göztepe #kayserispor #Trendyol Süper Lig

İlgili Haberler

Göztepe'ye Kubilay Kanatsızkuş şoku!

Göztepe'ye Kubilay Kanatsızkuş şoku!
Göztepe, Datro Fofana'yı açıkladı!

Göztepe, Datro Fofana'yı açıkladı!
Esenler Erokspor, Göztepe'den Ekrem Kılıçarslan'ı kiraladı!

Esenler Erokspor, Göztepe'den Ekrem Kılıçarslan'ı kiraladı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler