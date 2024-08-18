Göztepe'den yaşanan olaylarla ilgili ilk açıklama!

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un saha kenarında yaşadığı olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

AA
Yayınlanma: 18.08.2024 - 09:14
Abone Ol google-news

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Göztepe'nin onursal başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un saha kenarında yaşadığı olayla ilgili olarak, "Yarın bakacağız, olaylar nasıl gelişti, futbol kuralları içinde yapılanlar doğru mudur? Hepsini inceleyeceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Sepil, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un maç sırasında deplasman tribününden protokol tribününe doğru gittiği sırada yaşananları değerlendireceklerini ve ne olduğunu anlamaya çalışacaklarını belirterek, "Göztepe'nin her türlü hakkını koruyacağız. Göztepe tarafından bir hata yapıldıysa özür dileriz ama Göztepe'nin her türlü hakkı korunacak" ifadelerini kullandı.

Olay sıcakken verilen demeçlerin gerçekçi olmadığını kaydeden Sepil, "Yarın bakacağız, olaylar nasıl gelişti, futbol kuralları içinde yapılanlar doğru mudur? Hepsini inceleyeceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.


mehmet sepil haberleri göztepe haberleri Ali Koç haberleri

İlgili Haberler

İzmir'de ortalık karıştı: Ali Koç saha kenarında itilerek yere düştü...

İzmir'de ortalık karıştı: Ali Koç saha kenarında itilerek yere düştü...
İsmail Yüksek maç sonu isyan etti!

İsmail Yüksek maç sonu isyan etti! "Nedir bu Fenerbahçe düşmanlığı!"
Maç sonu Fenerbahçe'den tepki: 'Futbol terörünü lanetliyoruz'

Maç sonu Fenerbahçe'den tepki: 'Futbol terörünü lanetliyoruz'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler