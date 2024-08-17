İzmir'de ortalık karıştı: Ali Koç saha kenarında itilerek yere düştü...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe - Fenerbahçe maçınının oynandığı sırada deplasman tribününe gitti. O sırada bir kişi tarafından arkadan itilen Ali Koç, yere düştü ve oyun duraklatıldı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe - Fenerbahçe maçının devre arasında deplasman tribününe gitti.
Bazı Fenerbahçeli taraftarların stadyuma girememesi sebebiyle deplasman tribününe yönelen Ali Koç, konu hakkında stadyuma girebilen Fenerbahçeli taraftarlar ile görüştü.
YABANCI MADDE İSABET ETTİ
Ali Koç'un taraftarlarla görüşme yaptığı anlarda Göztepe tribünlerinden Ali Koç'a bazı yabancı maddeler atıldı.
Deplasman tribününe giremeyen taraftarlar olduğu için o bölüme giden ve desteğini gösteren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yabancı madde yağdı.
YERE DÜŞTÜ
Ali Koç saha kenarında yürürken arkadan biri gelip ittirdi. Ali Koç bu ittirme üzerine yere düştü.
POLİS MÜDAHALE ETTİ
Sahaya inen ve Ali Koç'u itip yere düşüren Göztepe akreditasyon kartlı kişi, tutuklanıp polisler tarafından karakola götürüldü.
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