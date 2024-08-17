İzmir'de ortalık karıştı: Ali Koç saha kenarında itilerek yere düştü...

YABANCI MADDE İSABET ETTİ

Ali Koç'un taraftarlarla görüşme yaptığı anlarda Göztepe tribünlerinden Ali Koç'a bazı yabancı maddeler atıldı.

Deplasman tribününe giremeyen taraftarlar olduğu için o bölüme giden ve desteğini gösteren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yabancı madde yağdı.